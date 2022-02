Truffa due anziane di Atripalda e Serino: 51enne in carcere

I Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra, hanno tratto oggi in arresto a Napoli un 51enne del posto, gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di truffa, commesso a danno di due persone anziane di questa Provincia di Avellino. L’indagine, avviata l’8 giugno scorso a seguito della denuncia presentata da due vittime di truffe commesse rispettivamente in Atripalda e Serino, ha consentito al Militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra e della Stazione di Atripalda, attraverso mirati accertamenti tecnici (in particolare, mediante l’analisi del sistemi di videosorveglianza e l’acquisizione tabulati telefonici), di delineare un quadro probatorio tale da consentire l’arresto. Un secondo indagato è stato sottoposto, sempre nel Capoluogo flegreo, a perquisizione domiciliare finalizzata a raccogliere ulteriori elementi di prova in ordine ai predetti reati, in quanto indiziato di aver favorito il destinatario della misura cautelare. L’attività di indagine si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative avviate da questo ufficio per contrastare il dilagante fenomeno delle truffe in danno di anziani.