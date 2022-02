Fondi comunali contro il degrado dell’area che circonda il monumento ai caduti di piazza Umberto I

Trentamila euro per riqualificare l’area che circonda il Monumento ai caduti e la fontana di piazza Umberto I ad Atripalda. A stanziarli l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo che punta così a restituire, finalmente dopo anni, decoro al centro città.

La zona sarà pavimentata con pietra lavica per eliminare la palude che si forma con il ristagno dell’acqua piovana. Nell’area che circonda la fontanella si creano infatti pozzanghere con le forti piogge, un pantano e degrado a pochi passi dalla Dogana Dei Grani.

Il responsabile del II settore Lavori Pubblici di Palazzo di città, geometra Felice De Cicco, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del procedimento e firmato la determina con quale si approva il progetto di fattibilità tecnico economica impegnando l’importo di 31.750,00 euro. Successivamente si procederà all’approvazione della progettazione esecutiva e all’affidamento dei lavori mediante “trattativa diretta” sul portale telematico Mepa, consultando un operatore economico di comprovata esperienza, con l’acquisizione di un preventivo di spesa a ribasso sull’importo posto a base d’asta. «E’ necessario riqualificare il monumento della città dedicato ai caduti in guerra – si legge nella determina – mediante la sistemazione delle aree a contorno con idonea pavimentazione in pietra lavica che ne consenta un agevole accesso anche durante le cerimonie ufficiali». Sarà delocalizzato anche il collettore fognario.

L’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola ha avviato anche la progettazione per la sostituzione delle pompe idrauliche rotte per consentire la riattivazione dei giochi d’acqua nella fontana monumentale e artistica del cuore della città, ormai ferma da alcuni anni. A disposizione c’è parte di un contributo di 90 mila euro e nelle settimane scorse c’è stato anche l’affidamento dei lavori.

Più volte l’area è finita al centro di polemiche sollevate dal gruppo consiliare d’opposizione “Noi Atripalda” che ha denunciato lo stato di degrado della fontana diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Il degrado in cui versa la fontana e l’area circostante nella piazza principale della cittadina del Sabato è stato anche al centro di segnalazioni da parte dei social.

Stesso destino per la fontana collocata in piazzetta Garibaldi, nel centro storico, divenuta con il tempo un vero e proprio ricettacolo di rifiuti abbandonati da incivili con l’acqua che non zampilla più da anni. Ora le pome idrauliche danneggiate saranno sostituite. L’acqua piovana nelle due vasche è divenuta nei mesi corsi un pantano. Ora le due vasche sono state ripulite ma restano non funzionanti. Da sistemare con urgenza anche la balaustra a protezione del Monumento ai Caduti.

Pochi giorni fa la fontana unitamente al monumento ai caduti sono stati imbrattati da balordi con scritte e disegni. L’ennesimo atto vandalico di una serie lunga che sembra non conoscere fine. L’amministrazione ha anche presentato formale denuncia ai carabinieri ai quali sono state consegnate le riprese effettuate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale collocato nella piazza. Riprese con le quasi le forze dell’ordine confidano nel dare un nome e un volto agli autori.