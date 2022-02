“E se parlassimo di cultura”: Idea Atripalda organizza un confronto pubblico

Il precendente incontro sulla vivibilità ha permesso a tutti i partecipanti, tramite i loro interventi, di spaziare su tematiche eterogenee, tutte chiaramente connesse nello spirito di un ragionamento ampio e costruttivo.

Abbiamo quindi deciso di far seguire, questa domenica 13 febbraio, un incontro che vedrà il campo della discussione restringersi alla cultura.

Siamo in un periodo storico in cui osserviamo il forzato calare delle occasioni di crescita culturale a causa della carenza di eventi e le oggettive difficoltà riscontrabili nella loro organizzazione. Non dobbiamo però essere miopi: tale declino culturale e sociale affonda le sue radici a periodi ben precedenti a quelli della pandemia.

Assistendo quindi ad una ripresa delle attività, riteniamo sia necessario intraprendere un percorso che permetta ai consociati di sviluppare e coltivare la propria conoscenza, curiosità e soprattutto le proprie attitudini. Cavalcare, dunque, la ripresa post-pandemica per raggiungere non ciò che avevamo prima, ma un qualcosa in più.

Il concetto di cultura a cui aspiriamo si presta, di fatti, ad una lettura dinamica che sia tale da considerare nella sua universalità, una pluralità di attività che vanno da seminari, esperienze legate alla conoscenza storica e morfologica del territorio, dibattiti sociali, misure di incentivo alla cultura e socialità.

Anche in questa occasione cercheremo di offrire uno spunto attraverso alcune testimonianze che possano permetterci di guardare con entusiasmo e sguardo critico quanto la città di Atripalda ci offre e può potenzialmente offrirci in tema cultura.

Proseguiremo dunque con un microfono aperto (3min) che permetterà al pubblico di intervenire e fornire ulteriori spunti di analisi necessari per raggiugere un concreto obiettivo comune: un’ Atripalda capace di fornire e accogliere tutte le varie sfumature che la cultura può avere.