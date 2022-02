Ciclismo, primo raduno collegiale per l’Eco Evolution Bike

Si ricomincia a pedalare. Nel week-end scorso il primo mini ritiro del Team atripaldese Eco Evolution Bike si è svolto nell’incantevole cornice della litoranea Cilentana che ha saputo regalare un insolita giornata soleggiata e un gradevole clima mite. La squadra si è ritrovata nei pressi del porto turistico di Salerno da dove sono partiti gli undici atleti che hanno pedalato attraversando l’antica colonia greca Magna Grecia Paestum, il lungo mare di Agropoli fino al centro storico di Castellabate paesino di ( ‘Benvenuti al Sud’). Una breve sosta con visita al centro storico e alla celebre piazzetta dove è stato girato il film ‘Benvenuti al Sud’ e ritorno a Salerno per un totale di 117km. Questi gli undici atleti che vi hanno preso parte a questo primo mini stage: Angelo Ruocco, Annalisa Albanese, Adolfo Rodia, Pasquale Manna, Maurizio Cipolletta, Alfredo Preziosi, Marco Miele, Giuseppe Albanese, Alberto Pisani, Giuseppe Calabrese e Michele D’Elia. Non hanno preso parteperché hanno sostenuto un allenamento differenziato i seguenti atleti: Gennaro Pepita, Carlo Taccone, Mario Venezia, Alfonso Alvino, Marco Rodia, Francesco Ricci, Pellegrino Tozzi e la lady Natasha De Feo. Questo primo incontro collegiale è stato affrontato con impegno e tanto entusiasmo dagli atleti con piacevoli momenti di aggregazione orientati a fare gruppo all’interno della squadra. Il raduno è stato inoltre l’occasione per conoscersi meglio tra i veterani e i nuovi arrivati. Dunque, il morale è alle stelle, l’entusiasmo anche, non resta attendere una stagione all’insegna del divertimento a colpi di pedalate.