Parco San Gregorio, nota di Nunzia Battista: “non c’è la sensibilità giusta”

Gli argomenti sono sempre gli stessi, la questione è che il punto di vista è diverso!

Innanzi tutto il rispetto!

Per la città di Atripalda, in particolare per il quartiere di Alvanite, che rinunciò alle risorse destinate poi ad acquisire la Pineta Sessa. Il polmone verde c’era già che differenza avrebbe fatto averlo come patrimonio pubblico?

Lo spettro della lottizzazione, il pericolo che l’interesse privato potesse sopraffare il bene comune.

Che lungimiranza!

Rispetto della volontà dei cittadini perché non c’è un atripaldese che immagina il parco di san Gregorio come un ritrovo per le scampagnate delle domenica pieno di sedie e tavolini, di un vociare esagerato, di una coda di macchine all’ingresso e, ahimè della spazzatura del lunedì.

Il rispetto per la natura per gli uccelli che avevano il nido, per gli animali selvatici perché sottraendo il parco ai cinghiali non spariscono magicamente, anzi, si potrebbero spostare nell’orto di qualcuno.

Il problema è che non c’è la sensibilità giusta per ascoltare la gente nè tantomeno la natura.

E’ una questione di punti di vista!

Il Bosco di San Gregorio sarebbe bello che lo diventasse davvero un Parco, forse c’è bisogno di qualcuno che segua di più la via del cuore!

Nunzia Battista

Comitato “Atripalda Bene Comune”

Foto Antonio Cucciniello