Contrada Novesoldi, il sindaco annuncia: «Abbiamo riattivato la linea della pubblica illuminazione danneggiata»

«Abbiamo riattivato la linea della pubblica illuminazione a contrada Novesoldi. Ci rendiamo conto che c’è voluto un po’ di tempo ma per interventi di questo tipo, di impianti danneggiati da incidenti stradali è stato necessario non solo intervenire sul singolo palo ma rimettere in sesto l’intera linea». A parlare è il sindaco Giuseppe Spagnuolo che illustra l’intervento effettuato nella contrada dopo le proteste dei residenti che lo scorso anno inviarono anche una lettera all’Amministrazione.

Interventi di sistemazione dell’impianto dell’illuminazione fino alla messa in sicurezza delle strade della contrada erano stati definiti nei mesi scorsi da Palazzo di città e dall’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola.

«E’ un intervento che abbiamo fatto grazie ad un avanzo di amministrazione registrato a fine anno sui fondi della sicurezza stradale – prosegue il primo cittadino -. Appena è stato possibile siamo intervenuti su questa zona della città e così faremo per altre zone avendo individuato gli interventi più urgenti. In breve tempo è stato messo in cantiere e realizzato. Purtroppo sono interventi che richiedono un po’ di tempo per il reperimento dei fondi e poi per la realizzazione. E’ una di quelle cose che è stata possibile fare grazie ad un assetto economico dell’Ente migliore rispetto al passato».

A disposizione circa 23mila euro utilizzati per la sostituzione di pali della pubblica illuminazione che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e al ripristino della funzionalità dell’impianto esistente in alcune zone del territorio comunale interessate da sinistri stradali. Lavori realizzati dalla stessa ditta appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione.

Diverse le questioni sollevate proprio dagli abitanti della contrada in una lettera inviata a fine anno al sindaco, all’Ufficio tecnico comunale e al comandante della Polizia Municipale. Si andava dall’impianto d’illuminazione non funzionante all’alta vegetazione ai bordi della strada. Problematiche più volte in passato segnalate. I residenti chiedevano anche la messa in sicurezza della strada che conduce su via Appia «adottando tutte gli accorgimenti sia in termini di segnaletica stradale, specchi per l’Immissione in strada e dissuasori per Il controllo della velocità sia nella posa In opera di un “guard rail'” o altro dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva atta a contenere il veicolo all’interno della strada con lo scopo di migliorare la sicurezza, riducendo gli effetti degli incidenti dovuti a sbandamento e di qualsivoglia strumento utile che si ritenga opportuno».