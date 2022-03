Parco San Gregorio, Renzulli del Comitato Abc: «loro chiamano “Piano Forestazione” noi lo chiamiamo “Piano Vendita Legna”»

«Ringraziamo le associazioni provinciali impegnate nella tutela ambientale, faunistica del territorio. Da due anni abbiamo posto l’attenzione sui tagli che avvengono sulla Pineta Sessa. Quello che loro chiamano “Piano Forestazione” noi lo chiamiamo “Piano Vendita Legna”. Il primo cittadino e il suo “delegato ai tagli” non si aspettavano la presentazione dell’esposto».

A parlare è Roberto Renzulli del comitato civico “Atripalda Bene Comune” che ha sollevato la vicenda presentando insieme all’onorevole Alberta De Simone un esposto ai Carabinieri. Ringrazia le quindici associazioni ambientaliste provinciali che con una nota ieri hanno chiesto lo «stop alle motoseghe».

I duecento firmatari dell’esposto confidano ora nelle autorità compenti: «Ringraziamo l’onorevole Alberta De Simone, persona molto sensibile a tali tematiche, perché grazie al suo intervento in Aula consiliare, ha di fatto posto in primi piano quella che inizialmente era una protesta circoscritta al solo gruppo civico – conclude Renzulli -. Ribadiamo che non siamo contro nessuno, siamo solo a favore della Pineta. Aspettiamo fiduciosi che la Procura faccia luce sulle interrogazioni poste. Certo che è molto utile avere in questa fase il supporto delle associazioni, dispiace però che non siano ancora pervenute interventi degli ambientalisti presenti in città, nemmeno dei Verdi che contano sul supporto del portavoce e coordinatore provinciale. Voglio anche ricordare che oltre al Parco Pubblico, abbiamo posto i riflettori sul Parco delle Acacie, completamente catramato e sul fiume Sabato, inizialmente interessato dai lavori e poi lasciato a metà, incompleto e ora anche pericoloso. Chiediamo maggiore tutela ambientale per la nostra città e il nostro territorio. Si deve cambiare passo subito».