Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5: al via il corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario

Al via il Corso di formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) riconosciuta dalla Regione Campania e spendibile anche in ambito europeo. L’iniziativa del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 sarà presentata lunedì 14 marzo alle ore 16 presso la sede della Misericordia di Atripalda, in via Francesco Rapolla 63.

“Si tratta di un intervento molto importante – precisa il Direttore Generale del Consorzio Carmine De Blasio – finalizzato all’inclusione sociale delle persone selezionate con l’obiettivo di incrementarne le competenze professionali e favorirne l’inserimento lavorativo. La figura di Operatore Socio-Sanitario è di fondamentale importanza per le nostre comunità, soprattutto nella fase di emergenza che stiamo vivendo da oltre due anni”

Al percorso di formazione, della durata di mille ore gestito dall’Ente di Formazione sannita “La Tecnica”, parteciperanno 20 cittadini residenti nei 28 comuni dell’Ambito sociale A5, selezionati perché percettori del Reddito di Cittadinanza o per condizioni di indigenza economica già accertata da parte del Servizio Sociale Professionale, con ISEE, in corso di validità, inferiore 6.000 euro.

Le attività sono finanziate con i fondi FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE AVVISO N.1/2019 PaIS.

Alla presentazione del Corso, insieme al Direttore Generale De Blasio e ai partecipanti, interverrà anche Eugenio Ascione in rappresentanza dell’Ente di Formazione. Presenti anche il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali di Atripalda, rispettivamente Giuseppe Spagnuolo e Nancy Palladino.