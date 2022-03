Polemiche per i ritardi nella pubblicità dei bandi per le due assunzioni al Comune di Atripalda, l’ex sindaco: «è un dovere morale e un obbligo»

«In questi tempi all’insegna della precarietà lavorativa, è un dovere morale di ogni Ente locale comunicare tempestivamente ai cittadini le nuove opportunità lavorative. Un obbligo, questo, a cui il Comune di Atripalda si è “sfilato”, causando in tutti noi sconcerto e preoccupazione». Ci va giù duro l’ex sindaco Paolo Spagnuolo sul nuovo piano di assunzioni partito al comune di Atripalda. Il capogruppo consiliare non lesina critiche sull’avviso pubblicato per due procedure di reclutamento presso il Centro per l’Impiego di Avellino di un operaio professionale, con profilo di custode di Ville e Giardini Pubblici e di un altro operaio con profilo professionale necroforo da assegnare al Settore VIII Manutenzione.

«Il lavoro è per tutti? Il Comune di Atripalda sembra non essere in accordo» scrive il capogruppo di “Noi Atripalda” «L’8 ed il 10 febbraio, la Regione Campania, su richiesta del Comune di Atripalda, ha pubblicato due avvisi pubblici con cui si informava l’avvio di una selezione di due unità (categoria B, profilo economico B1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di servizio pieno: in pratica si cerca un “necrofolo” ed un “custode di ville e giardini pubblici” riservato agli iscritti nelle liste tenute dai Centri per l’Impiego».

Spagnuolo denuncia invece i ritardi nella pubblicazione dell’avviso sull’homepage del Comune «L’avviso, però, sul sito del Comune di Atripalda, sicuramente più visitato dai cittadini rispetto al portale della Regione Campania, è stato pubblicato soltanto l’8 marzo.. Un fatto grave, soprattutto alla luce dei termini entro cui inviare le domande, ovvero il prossimo 18 e 23 marzo».

Infatti per la figura di custode di ville sarà possibile inoltrare domanda, secondo le modalità dell’avviso, dalle ore 9 del 14 marzo fino alle ore 17 del 18 marzo prossimo, mentre per la figura di necrofono si parte dalle ore 9 del 21 marzo fino alle ore 17 del 23 marzo.

«Tra l’altro, per inviare la propria candidatura è necessario avere lo Spid, un passaggio non proprio immediato e che, dunque, può richiedere un po’ di tempo per essere ottemperato . incalza Paolo Spagnuolo -. Nel documento apparso sull’homepage del sito del Comune, il “ritardo” di pubblicazione è stato motivato spiegando che l’avvio di avviamento della selezione è stato notificato dal Centro per l’Impiego di Avellino nella giornata del 7 marzo, della serie: “nessuno del Comune se n’era preoccupato”» critica duramente l’ex sindaco.

«Ci stiamo sforzando di pensare che sia così, che effettivamente l’avviso non poteva essere pubblicizzato prima dal Comune di Atripalda. Come provocatoriamente diceva Giulio Andreotti, “A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina”» conclude la nota politica.