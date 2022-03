Fiume Sabato, conclusi i lavori di sistemazione idraulica dell’alveo. Renzulli: “chiediamo di ultimare l’intervento”

Conclusi i lavori di sistemazione idraulica nel fiume Sabato nel tratto dei comuni di Cesinali, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano Del Sole, Tufo, Avellino e Atripalda. A darne notizia è una nota giunta dalla Provincia di Avellino pubblicata sull’albo pretorio del Comune, a firma del dirigente di Palazzo Caracciolo, l’ingegnere Massimiliano Roca. Si tratta di un avviso ad opponendum: «Si comunica che i lavori richiamati in oggetto sono stati ultimati il giorno 25 febbraio 2022 – recita la nota ufficiale -, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in atti presso la stazione appaltante, e invita coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori in oggetto, a presentare presso codesto Comune, presso il quale è pubblicato il presente avviso, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line di questa Provincia nonché presso i comuni, territorialmente interessati all’intervento in questione».

I lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale dell’alveo del fiume nel tratto cittadino rientrano in un progetto messo in campo dall’Ente di Piazza Libertà con un investimento pari a 4.538.695,53 euro. Intervento che punta a rinaturalizzare il corso d’acqua tra terrazzamenti d’ingegneria naturalistica e passeggiate sul fiume, mettendolo in sicurezza da possibili esondazioni. La comunità attende la partenza del secondo lotto per procedere alla conclusione dell’intervento visto che il cantiere è fermo da cinque mesi e i lavori negli anni sono proseguiti a singhiozzo, tra stop e ripartenze che hanno sollevato non poche polemiche in città. «In questi giorni si fa un gran parlare del progetto del Parco Urbano del Fenestrelle. Anche noi siamo incuriositi, visto che quattro sindaci, Monteforte, Mercogliano, Avellino e Atripalda hanno anche firmato l’atto associativo per candidarlo al tavolo del Pnrr, per avere i fondi. Siamo vigili e attenti perché il rischio di vedere naufragato questo importante progetto è enorme. Ci riferiamo già al danno causato al nostro fiume Sabato – scrive Roberto Renzulli del Comitato “Atripalda bene Comune” -. Sacrificato per fare cassa, perché chi progetta porta a casa sempre il risultato, ma poi in fase di lavori succede sempre qualcosa. Basta vedere in che condizioni ci hanno lasciato il nostro fiume. Ai quattro sindaci, alla Provincia di Avellino e alla lunga schiera di progettisti, tecnici e ditte che hanno tanto interesse di portare avanti il “loro progetto”, chiediamo solo di ultimare prima i lavori del fiume Sabato e poi di pensare di mettere in campo altri inutili e costosi progetti. Atripalda non potrebbe sopportare un nuovo e ulteriore danno ambientale ed idrogeologico per soddisfare le esigenze altrui. La pulizia del fiume fatta qualche mese fa non basta. Il fiume muore sotto i nostri occhi. Ferro, cemento, escrementi, sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna ultimare i lavori, bisogna ripulirlo, bisogna risolvere i problemi degli scarichi abusivi, bisogna ultimare i lavori sul ponte delle Filande, dare un senso alla “strada” principale di Atripalda e poi pensare a mettere in campo altri progetti. Noi abbiamo altri progetti per il nostro fiume e per il Fenestrelle».