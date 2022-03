Sarà rimesso a nuovo il parcheggio interrato della Villa Comunale di via Circumvallazione ad Atripalda. L’area di sosta già interessata da alcune settimane da lavori di installazione di una cassa continua con sbarre d’ingresso e d’uscita per il pagamento dei ticket, sarà liberata da infiltrazioni di acqua piovana e graffiti.

Con determina del responsabile del III Settore di Palazzo di città, il comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta si è proceduti alla trattativa privata, mediante la piattaforma Mepa, affidando alla ditta “Procom s.r.l.” di Penta di Fisciano, per un totale complessivo di 24.400 euro.

L’intervento prevede l’esecuzione dei seguenti lavori: idrolavaggio a pressione per la pulizia delle superfici e cancellazione dei graffiti sui muri, rifacimento degli intonaci, tinteggiatura, riverniciatura di tutte le colonne con realizzazione di zebrature per evidenziare gli ostacoli; realizzazione di un posto disabile completo di segnaletica orizzontale e verticale, percorsi pedonali, omini, frecce, fornitura e posa in opera di dieci dissuasori in cemento lungo il percorso d’ingresso ed uscita dal parcheggio ed infine segnaletica orizzontale e verticale.

Un intervento necessario per ridare smalto a degli ambienti da tempo abbandonati visto anche che la ditta “Park It Srl” di Perugia, che si aggiudicata per un importo complessivo di 933.138,96 euro la gara per la fornitura e posa in opera di 38 nuovi parcometri, la rimozione e lo smaltimento degli attuali 20 parcometri, la fornitura di segnaletica di indicazione con software di gestione, licenza di centralizzazione e servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, sta eseguiendo i lavori per l’automazione del parcheggio interrato della villa comunale.

Operai specializzati hanno proceduto nelle settimane scorse infatti all’installazione di una colonnina d’ingresso e d’uscita con sbarre, una cassa continua automatica per il pagamento del ticket e di quattro telecamere per la lettura, all’ingresso e all’uscita, delle targhe delle auto. Dal parcheggio coperto si ricaveranno circa 40 posti auto.

Prima dell’avvio del nuovo sistema di sosta l’Amministrazione comunale, come anticipato dall’assessore al Traffico Mirko Musto, terrà una conferenza stampa per presentare le nuove colonnine per il pagamento dei ticket con bancomat, carte di credito o cellulare che faranno parte di un moderno sistema di gestione del parcheggio pubblico in grado di implementare l’utilizzazione delle aree di sosta attraverso il posizionamento di sensori per i singoli posti auto collegati a totem informativi installati lungo il territorio comunale per indicare agli automobilisti in transito gli stalli liberi e migliorare anche il controllo da parte dei vigilini.