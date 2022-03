Rissa in un bar, processo e Daspo urbano per l’imputato atripaldese

Si è aperto il dibattimento dinanzi al Giudice del Tribunale Penale di Avellino dott. Calabrese per i tre responsabili di una rissa che si verificò la sera di domenica 12 gennaio 2020 fuori ad un bar di via appia di Atripalda. Secondo le indagini condotte dal Sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Paola Galdo, la titolare del locale fu costretta a chiedere l’intervento di due volanti della questura di Avellino per sedare gli animi ed evitare il peggio. La discussione tra gli imputati era partita all’interno del bar dove un ventottenne atripaldese stava consumando un drink e vide all’improvviso entrare un giovane di nazionalità albanese in compagnia di un uomo di San Michele di Serino che iniziarono ad inveire contro di lui. La proprietaria ed una cliente li presente al momento della lite verbale, invitarono il giovane atripaldese a restare calmo e seduto e chiesero agli altri due uomini di uscire fuori. La discussione sembrava placata, ma i due attesero il ragazzo di Atripalda fuori al bar dove si consumò una violenta rissa in cui venne utilizzato anche un estintore. Al ventottenne atripaldese, difeso dai legali di fiducia Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco, è stato notificato il Daspo Urbano emesso dal Questore di Avellino. Con tale provvedimento si fa divieto all’uomo di Atripalda, per la durata di anni 2, di accedere ai bar e locali di Atripalda e divieto di stazionare entro 100 mt dalle strade che precedono e seguono i civici dove sono ubicati tali bar.