Nuovo Piano della sosta a pagamento: al via l’installazione dei nuovi parcometri e la sistemazione del parcheggio interrato della villa comunale. Foto

Inizia a prendere corpo il Nuovo Piano della sosta a pagamento in città con l’installazione dei parcometri di ultima generazione e la sistemazione del parcheggio interrato della villa comunale di via Manfredi che diventerà automatico.

La ditta “Park It Srl” di Perugia, che si è aggiudicata, per un importo complessivo di 933.138,96 euro la gara per la fornitura e posa in opera di 38 nuovi parcometri, la rimozione e lo smaltimento degli attuali 20 parcometri, la fornitura di segnaletica di indicazione con software di gestione, licenza di centralizzazione e servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, sta installando le nuove colonnine e rimuovendo i vecchi parcometri. Operai specializzati da ieri mattina hanno iniziato a sostituire in centro città i vecchi parcometri con quelli di ultima generazione, molto meno ingombranti, che consentiranno il pagamento dei ticket con bancomat, carte di credito o cellulare. Inoltre l’automobilista dovrà digitare sul display il numero di targa dell’auto prima del pagamento della sosta. La ditta ha già proceduto anche all’automazione del parcheggio interrato della villa comunale con l’installazione di una cassa continua, telecamere e sbarre d’ingresso e d’uscita e l’area di sosta resterà chiuso temporaneamente al pubblico fino al prossimo 4 aprile per rifarsi il look.

Le nuove colonnine faranno parte di un moderno sistema di gestione delle strisce blu nella cittadina del Sabato in grado di implementare l’utilizzazione delle aree di sosta attraverso il posizionamento di sensori per i singoli posti auto collegati a totem informativi installati lungo il territorio comunale che indicheranno agli automobilisti in transito dove sono gli stalli liberi, migliorando anche il controllo da parte dei vigilini. Il progetto dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo prevede inoltre l’ampliamento delle strisce blu lungo via Appia con il pagamento, su ambo i lati del tratto che va dalla rotatoria della Maddalena fino al passaggio a livello, nei pressi dell’imbocco per il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Prima dell’avvio del nuovo sistema di sosta, come anticipato dall’assessore al Traffico Mirko Musto, l’Amministrazione terrà una conferenza stampa.

Da lunedì scorso e fino al 4 aprile, come detto, resterà chiuso al pubblico il parcheggio interrato della Villa Comunale dove si ricaveranno circa 40 posti auto. L’area di sosta è interessata da lavori per eleminare le infiltrazioni di acqua piovana, i graffiti, e rifare la segnaletica. La ditta “Procom s.r.l.” di Penta di Fisciano, per un totale complessivo di 24.400 euro ha iniziato l’intervento che prevede la pulizia delle superfici e la cancellazione dei graffiti dai muri, il rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura, la riverniciatura di tutte le colonne con realizzazione di zebrature per evidenziare gli ostacoli. Ed ancora realizzazione di un posto disabile completo di segnaletica orizzontale e verticale, percorsi pedonali, frecce, fornitura e posa in opera di dieci dissuasori in cemento lungo il percorso d’ingresso ed uscita dal parcheggio ed infine segnaletica orizzontale e verticale.