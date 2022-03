L’Eco Evolution Bike in tour ciclo-turistico da Atripalda fino a Pietralcina

Domenica scorsa, in un clima festoso e goliardico otto ciclisti del team atripaldese Eco Evolution Bike si sono cimentati in un percorso ciclo-turistico significativo e suggestivo all’insegna del relax da Atripalda fino Pietrelcina, antico borgo del beneventano. Con partenza dalla rotonda Maddalena alle ore 08:30, il plotoncino si è snodato lungo il percorso della variopinta valle del sabato attraversando Pratola Serra, Tufo, bivio Altavilla, Casale di Ceppaloni, Benevento e arrivo a Pietralcina per una distanza di 100 chilometri andata e ritorno. Giusto il tempo per la foto di rito alla nota cittadina natia di Padre Pio e sosta break coffee e ritorno ad Atripalda. Questi i ciclisti protagonisti: Marco Rodia, Alfredo Preziosi, Marco Miele, Maurizio Cipolletta, Mario Venezia, Pasquale Manna, Giuseppe Albanese e Adolfo Rodia. La compagine atripaldese non è nuova in queste pedalate ciclo-turistiche per vivere a contatto con la natura è le sue bellezze paesaggistiche. La bicicletta è libertà e benessere psicofisico. Chi pedala rispetta l’ambiente e le sue regole naturali, chi spinge sulle due ruote rispetta queste regole e il team Eco Evolution bike ne ha fatto uno stile di vita e, in questo, uno dei pochi sport in grado di poter portare questi valori è il ciclismo.