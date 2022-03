Atripalda piange Filippo Di Gisi decano dei commercianti e priore della Confraternita Santa Maria Maddalena

La comunità di Atripalda piange Filippo Di Gisi, decano dei commercianti della città e priore della Confraternita Santa Maria Maddalena, la chiesa che curava da sempre con tanto amore e fede, scomparso ieri all’età di 86 anni. Erede di una tradizione familiare, quell’arte floreale custodita nei negozi “Di Gisi arte e fiori” e “Di Gisi Eventi floreali” in via Roma. Un’arte e una passione tramandata al figlio Raffaele che ha raccolto il testimone.

«Ci siamo svegliati oggi (ieri ndr.) con un’altra notizia molto triste per la comunità di Atripalda – commenta addolorato il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. Filippo Di Gisi è stata una persona che ha sempre guardato alla comunità nel suo insieme. Ha ricoperto ruoli in qualche modo pubblici nella maniera più rigorosa e più semplice possibile, unita al dovuto entusiasmo. Davvero la città di Atripalda perde un galantuomo, una persona di un’altra generazione che da ogni punto di vista guardava prioritariamente alla crescita comune di questa città. E’ un’altra perdita importante per la città ed esprimo le condoglianze all’intera famiglia, alla moglie e ai figli».

Lascia la moglie Maria Giordano, i figli Raffaele, Ida, Ornella, Stefania e Piero, le nuore Antonella De Benedetto e Antonella Spagnuolo, i generi Enzo Cecala, Pino Piarulli e Nicola Giordano, i nipoti e i parenti tutti. Le esequie, questo pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Ippolisto Martire.

«Mi dispiace tantissimo, Filippo ha rappresentato la storia del commercio ad Atripalda– lo ricorda così infine Lello Labate, presidente della Pro loco atripaldese-. E’ stato per tantissimi anni impegnato anche nel settore sportivo come presidente della società di calcio Flores Maddalena. Poi priore della chiesa della Maddalena e decano dei commercianti. Una figura sempre disponibile, lo abbiamo trovato sempre al nostro fianco in ogni nostra iniziativa. Se ne va un pezzo di storia di Atripalda».