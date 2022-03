Elezioni amministrative 2022 e referendum: si vota il 12 giugno

Via libera dal Consiglio dei Ministri all’election day per amministrative e referendum sulla giustizia. Si vota il prossimo 12 giugno (primo turno per le amministrative), mentre il secondo turno per le elezioni amministrative si terrà il 26 giugno. Complessivamente sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio 970 Comuni tra cui Atripalda, di cui 21 sono i capoluoghi di provincia e 4 quelli di Regione: Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro.

Cinque invece i quesiti referendari sulla giustizia. Questi riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm, il voto degli avvocati nei Consigli giudiziari in caso di deliberazioni sulla valutazione professionale dei magistrati.