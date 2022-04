Pallavolo in lutto ad Atripalda, scompare mister Giuseppe Lombardi

Pallavolo in lutto ad Atripalda per la prematura scomparsa di mister Giuseppe Lombardi. Tanti gli attestati di cordoglio dal mondo sportivo che si è stretto intorno al grande dolore della moglie Rossana Imbimbo, e dei due figli Andrea e Luca. “La Green Volley Club perde oggi un altro pezzo importante, un saluto al nostro mister Giuseppe Lombardi che col suo sorriso ed il suo modo elegante e composto di fare pallavolo ha insegnato a noi tutti che non c’è limite dove c’è passione. Ci piace ricordarti così, traghettatore di tante squadre, realizzatore di tanti sogni, protagonista nella crescita di tante atlete che grazie a te hanno vinto nello sport e nella vita. Ciao Peppe, abbi cura di Rossana, Andrea e Luca, cui va il nostro caloroso abbraccio, ma anche un po’ di noi… iniziate ad essere tanti, troppi, lassù ma ci piace immaginarvi tutti insieme a sorridere di noi!”.

Anche L ‘SG Volley in lutto lo ricorda così”: Profondamente addolorati comunichiamo che se n’è andata una delle persone più importanti della storia della nostra Società. Il mister buono, innamorato di questo sport, Giuseppe Lombardi. Ci ha trasmesso i suoi valori e la sua immensa dedizione verso la nostra pallavolo e sarà impossibile dimenticarlo. Ci legano a lui i ricordi più intensi delle belle pagine sportive che abbiamo scritto insieme. Con il suo fare organizzato e maniacale non amava lasciare spazio all’improvvisazione e alla superficialità. Un uomo gentile, sensibile che spesso non riusciva a nascondere le emozioni che viveva e che lo rendevano unico nel suo genere. Ciao Mister Peppe, veglia su di noi, continua a volerci bene. Uniti nel dolore, il Presidente Mauro Camerlengo, i dirigenti, lo staff tecnico e tutta la SG Volley 1997 si stringe intorno alla tua famiglia, a tua moglie Rossana, ai tuoi figli Andrea e Luca, affinché insieme si possa andare avanti e trovare un senso a tanto tristezza. Resterai per sempre nei nostri cuori”. Così scrive la società sportiva sulla pagina di Facebook.