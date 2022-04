Incontro sul commercio in città, nota dell’associazione Commercianti Via Roma

In riferimento al forum che si terrà venerdi 8 Aprile presso il Bar Europa dal titolo “Atripalda città del commercio tradizionale o dei supermercati “, la scrivente Associazione Commercianti di via Roma , si compiace che si abbia a cuore la sorte del commercio atripaldese, ma nello stesso tempo si meraviglia che al suddetto forum, letta la presenza dei partecipanti non è stata invitata ad essere presente visto che si parla di commercio.

La cosa ci lascia non poco perplessi, anche perché essendo un’associazione regolarmente costituita , sempre presente alle iniziative comunali per l’organizzazione e collaborazione ad eventi e manifestazioni che vede coinvolto il commercio, spera, che sia stata solo una “distrazione” , una “dimenticanza”, e che per il futuro ci sia un maggiore coinvolgimento della stessa quando ci saranno iniziative simili considerando le elezioni amministrative ormai alle porte.. con l’augurio che i futuri candidati diano al tema del commercio la giusta rilevanza .

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA ROMA