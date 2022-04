Collettiva di artisti nella chiesa di San Nicola da Tolentino promossa da Laika. Foto

Una collettiva in piazzetta Degli Artisti per rilanciare il cuore del centro storico di Atripalda. Il maltempo non ferma l’arte nei suoi più svariati applicativi e la mostra, programmata a cielo aperto, si sposta nella chiesa di San Nicola da Tolentino promossa dai giovani dell’associazione culturale Laika.

Otto artisti per svariate forme di arte in campo: Mr. Francese, Lucia Saldutti, Japanese, Sarah Limone, Andrea Matarazzo, Andrea Russo, Gianluca Iki Avella, e #CperCultura di Alessia Capasso. Opere che spaziano dalla pittura a olio, al fumetto, ai disegni per tattoo, oltre a incisioni e sculture.

«Purtroppo a causa del cattivo tempo l’evento che avevamo programmato in Piazzetta degli Artisti, l’abbiamo dovuto spostare nella chiesa di San Nicola da Tolentino – dichiara il presidente di Laika, il sociologo Andrea Famiglietti -.. Per questo ringrazio il priore Gabriele Rescigno, che ci ha concesso e ci ha dato la disponibilità di poter usufruire dello spazio, Per noi Piazzetta degli Artisti simboleggia un pò la necessità di ritornare a vivere gli spazi all’aperto e soprattutto la vivibilità di spazi come quelli rigenerati negli anni precedenti. Infatti la Piazzetta rientra nella misura di rigenerazione che abbiamo intrapreso con il forum e che vogliamo portare avanti anche in funzione della fine della pandemia. Dopo due anni oltre a diffondere e promuovere le professionalità e le qualità artistiche delle persone che hanno partecipato alla nostra collettiva, il nostro obiettivo era riavvicinare le persone a forme di socializzazione e di aggregazione anche artistica. Contiamo di ritornare in Piazzetta anche con altre associazioni».

Proprio i giovani dell’associazione culturale “Laikat” con gli “Amici di Tony” e di “Cambia-Menti”, guidati dagli artisti Carmine Tranchese e Mr. Francese, nel mese di dicembre ripulirono Piazzetta degli Artisti nel tempo più volte vandalizzata nel suo arredo urbano. Un’occasione per tornare a vivere spazi e favorire quella socializzazione come emerso dalla ricerca “Argine”, realizzata proprio dall’associazione “Laika” e patrocinata dal Comune di Atripalda. Una ricerca sui giovani atripaldesi dalla quale sono emerse diverse criticità correlate al contesto urbano e legate all’assenza di determinate strutture, spazi e possibilità. Oltre alla carenza di spazi, i giovani hanno chiesto anche maggiore ascolto.