Tragedia sul lavoro, muore atripaldese di 59 anni a Cesena: travolto dai bidoni che stava scaricando nello stabilimento

Mi Incidente mortale sul lavoro a Cesena. Giuseppe Venezia è morto mentre stava scaricando del materiale da un camion, alcuni bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Il lavoratore di 60enne è stato travolto dal carico sbattendo violentemente la testa a terra. Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena si è precipitata sul posto con l’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto pochi minuti dopo la disperata corsa. È stata aperta un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro, indaga la Polizia di Stato.

La vittima lavorava per una ditta di autotrasporto di Montefredane.