Pasqua 2022, il messaggio di auguri del sindaco Giuseppe Spagnuolo: “la comunità ha bisogno di un confronto sereno e costruttivo”

Cari atripaldesi, oggi vivremo una Pasqua diversa da quella degli ultimi due anni segnati dalla Pandemia di Covid. Minori restrizioni ci stanno consentendo di recuperare quella socialità e quella libertà che ci è stata strappata per difenderci dal virus. Anche ad Atripalda ci apprestiamo a vivere finalmente un clima di maggiore serenità, anche se la guerra in Ucraina ci ha sconvolto per la sua inaspettata e crudele violenza.

Voglio comunque augurarvi pace e serenità, ne abbiamo bisogno sia come singoli individui che come comunità. Il ritorno alla normalità ci consentirà nuovamente di incontrarci di persona, di discutere e confrontarci anche sulle imminenti prossime elezioni amministrative. Mi auguro che ci sia un confronto serio, leale e rispettoso, basato sui contenuti e sulle idee. La nostra amata Atripalda ha bisogno del contributo di tutti voi in prima persona.

Recuperiamo lo spirito democratico e sincero del confronto costruttivo.

Non mi resta che augurare a voi e alle vostre famiglie una santa e serena Pasqua di Resurrezione, circondati dall’affetto e dall’amore dei vostri cari.

Vi abbraccio affettuosamente.