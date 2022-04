Finanziato il Progetto di implementazione della video sorveglianza “Atripalda Città Sicura”

«Atripalda Città Sicura» incassa 70mila euro dal Ministero dell’Interno. Il progetto di videosorveglianza che punta ad implementare l’impianto già funzionante per aumentare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità in altre zone della città, approvato dalla giunta del sindaco Giuseppe Spagnuolo, ottiene il via libera.

Un progetto, redatto dal Comando di Polizia Municipale, guidato dal capitano Domenico Giannetta, è pari a 139.710,81 euro, importo complessivo che prevede una quota di cofinanziamento da parte di Palazzo di città di 70.000,00 euro attraverso l’utilizzo dei fondi della sicurezza stradale. Il piano ora ha ottenuto la restante parte di 69.710,81 euro dal Ministero dell’Interno posizionandosi al 384° posto su 416 ammessi a finanziamento su scala nazionale, spuntandola anche su grandi città che restano fuori tra le 2078 richieste pervenute.

«Atripalda si candida ad essere una città sicura grazie a questo progetto in cui il Comune investe una somma di 70mila euro mentre i restanti 70mila li finanzierà il Ministero dell’Interno – commenta soddisfatto l’assessore delegato alle Attività produttive, al Commercio e Traffico Mirko Musto -. Su 2078 domande sono stati ammessi solo quattro paesi della provincia di Avellino tra cui Atripalda. Con quest’altri 140mila euro andremo a realizzare la videosorveglianza nelle zone non centrali della città come via Manfredi, via Pianodardine, via San Lorenzo, parco delle Acacie, contrada Santissimo e altre periferie. Nel prossimo anno potremo avere finalmente una video sorveglianza a 360° sulla città e inaugurare con orgoglio il progetto “Atripalda Città Sicura” partito all’inizio di questa consiliatura. Sono molto contento di aver portato a termine questo ulteriore step dopo la sistemazione del mercato, le luci natalizie, i nuovi parcometri e la riqualificazione del parcheggio interrato della villa comunale che a breve inaugureremo».

Il Comune del Sabato ha già installato in alcune aree critiche del territorio un sistema di controllo mediante videocamere.

La rete completa del sistema di videosorveglianza confluisce nella Control Room del Comando Polizia Municipale che lavora in stretta collaborazione con le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e repressione di fenomeni criminosi e di inciviltà urbana.

Le Telecamere di Contesto sono già presenti in piazza Umberto I, via Appia Rotonda Famila (Svincolo dell’Autostrada Avellino – Salerno), contrada Alvanite (via Madre Teresa di Calcutta e via Caduti Forze dell’Ordine), via Roma (all’altezza della rotatoria della Maddalena), via Manfredi, via Fiume e in altri punti strategici come Piazza Municipio, piazzetta Pergola sede dell’Ufficio tecnico comunale, più volte finiti al centro di furti e infine Villa comunale. Quattro invece i varchi di rilevazione delle targhe delle auto in entrata ed uscita dalla città.

«Con questo step andremo ad installare le telecamere su via Manfredi, via Pianodardine, via San Lorenzo, rafforzando ulteriormente contrada Alvanite, con l’installazione di altre telecamere dove c’è il capolinea degli autobus, garantendo in questo modo la sicurezza ai cittadini. Installeremo telecamere infine anche a parco delle Acacie, via Tiratore, contrada Spagnola, la 167 e su via Appia».