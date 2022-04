Ciclismo, Annalisa Albanese esordio stagionale nella 3° Medio fondo primavera

Debutto ufficiale in una gara ciclistica per la ciclista atripaldese Annalisa Albanese con i colori del team Eco Evolution Bike. Lunedì 25 aprile si misurerà nella terza edizione della Medio fondo Primavera ad Ariano Irpino, prova valida per Campionato Regionale su strada CSI. La gara si svolge sulle strade dell’alta Irpinia con partenza da Ariano Irpino, a seguire Savignano I., Montaguto, Bovino, Savignano I. e arrivo Ariano Irpino per un totale di 110 chilometri e un dislivello di circa 1350 metri. Esordio più che impegnativo per la ciclista Annalisa pronta a stupire nella sua prima uscita in una competizione agonistica.

“Mi sono preparata bene e la condizione è buona.– commenta Annalisa – anche se ho un po’ di ansia per questa prima uscita con il numero attaccato sulla maglietta ma, con il sostegno e l’incoraggiamento della squadra mi sento sicura e ce la metterò tutta per portarla a temine”.

Dunque, sarà proprio il paesaggio e le strade della nostra bella Irpinia il primo palcoscenico del debutto di Annalisa Albanese con i colori del team Eco Evolution Bike.