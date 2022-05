Amministrative 2022, Alaia e De Mita pronti a sostenere il sindaco uscente: oggi l’incontro deciso

L’area moderata vicina all’accordo con la lista “Atripalda Futura” del sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo. Si incontreranno questa mattina con il primo cittadino i rappresentanti dei popolari, moderati e riformisti che si riconoscono intorno al progetto politico degli onorevoli Giuseppe De Mita ed Enzo Alaia per cercare di stringere un’alleanza per le amministrative che vedrebbe la candidatura a sostegno del sindaco di ben quattro moderati. In città a rappresentarli sono l’assessore uscente alle Attività produttive e al Traffico Mirko Musto che con i due leader nazionali sta conducendo le trattative, eletto nella lista del sindaco Giuseppe Spagnuolo, e la consigliera comunale di minoranza Maria Picariello, eletta nella lista di Paolo Spagnuolo. Se i moderati dovessero stamattina stringere l’accordo con Giuseppe Spagnuolo, a candidarsi con lui saranno l’assessore Mirko Musto, la consigliera Maria Picariello e le new entry Alessandra Landolfi e Ferruccio Solimene. Con una sola mossa “Atripalda Futura” sottrarrebbe ben due pedine allo sfidante Paolo Spagnuolo che già contava sull’apporto proprio della consigliera Maria Picariello e di Ferruccio Solimene.

Con il raggruppamento dei moderati da una parte, con Giuseppe Spagnuolo, che ha già incassato il sostegno del consigliere regionale Maurizio Petracca, ci sarà anche il Psi di Ulderico Pacia, Silvano Casillo e Fernando Guanci e si unirebbe anche il partito di Fratelli d’Italia con l’ex assessore Antonio Prezioso o in alternativa Andrea Marena.

Lo sfidante Paolo Spagnuolo sta iniziando a presentare sui social i punti del programma elettorale della civica “Attiva Atripalda”. Con l’ex primo cittadino, attualmente al vertice dell’ “Acs-Azienda Città Servizi di Avellino” oltre agli uscenti consiglieri comunali d’opposizione Mimmo Landi che guida la “Mercogliano Servizi”, il consigliere cittadino e provinciale Francesco Mazzariello e Fabiola Scioscia ci saranno gli ex consiglieri comunali Lello Barbarisi, Andrea Montuori e Gianna Parziale, il presidente della Pro Loco Lello Labate che si è sospeso dall’incarico «per continuare a dare il mio contributo in termini di idee e di progettualità, soprattutto per i bambini, come fatto negli ultimi dieci anni», Giusy Pizzano, Maria Fasano, Carmen Trasente, Antonio Guancia, l’ex attivista del M5S Valentina Barile e Luca Imparato del Comitato Alvanite. Paolo Spagnuolo, forte del sostegno dell’altro consigliere regionale del pd Livio Petitto, da tempo ha chiuso anche un accordo e in cassato il sostegno dell’ex vicesindaco Luigi Tuccia, portavoce provinciale dei Verdi Campania.

«La nostra città, come tutti i comuni presenti nella Valle del Sabato, hanno la necessità, oltre che il dovere civico e morale, di occuparsi della qualità dell’aria e dell’acqua – scrive Paolo Spagnuolo -. Fondamentale è per me e per i colleghi di Attiva Atripalda, dare ampio spazio a temi come ambiente, mobilità sostenibile, campagne di sensibilizzazione verso un’Atripalda Plastic Free. Inoltre, congiuntamente con progetti di digitalizzazione che Irpiniambiente sta già portando avanti, vogliamo predisporre all’interno del comune, cassonetti intelligenti che facilitino i cittadini e gli operatori al momento del conferimento rifiuti e che, allo stesso tempo, raccolgano dati in modo da ottenere una più precisa e corretta tassazione del rifiuto».

Infine la terza candidata a sindaco Nunzia Battista della lista “Atripalda Bene Comune” continua la presentazione del programma elettorale e dei candidati in lista. Certi per ora Chiara Tarantino, Oscar Lui, Antonello Capone, Mario Nappi, Anna Racca, Marydin Mazzarella, Claudio Vecchione, Mary Del Gaudio, Roberto Renzulli, Caterina Mozzillo, Vito Piccirillo, Michele Cirino e Lucio Solimene.