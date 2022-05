Amministrative 2022, si apre la settimana decisiva per la presentazione delle liste

Si apre la settimana decisiva in vista della presentazione delle liste per la conquista di Palazzo di città. Tre le compagini in campo. A sfidare il sindaco uscente pd Giuseppe Spagnuolo alla guida della civica “Atripalda Futura”, ci sarà l’ex sindaco e amministratore dell’“Acs-Azienda Città Servizi di Avellino” Paolo Spagnuolo, anch’egli pd al vertice della civica “Attiva Atripalda”.

Contro i due schieramenti di matrice democrat la terza civica “Atripalda Bene Comune” guidata dall’ex consigliera comunale Nunzia Battista.

A sostegno della ricandidatura del primo cittadino tutta la Giunta e gran parte della maggioranza. Con Geppino Spagnuolo in campo la vice sindaco Anna Nazzaro, l’assessore alla Cultura Stefania Urciuoli, l’assessore al Patrimonio e capogruppo consiliare di maggioranza Massimiliano Del Mauro, quella alle Politiche Sociali Nancy Palladino, il delegato ai Lavori pubblici e capogruppo Pd Salvatore Antonacci, la delegata alla Protezione civile e al contenzioso Giuliana De Vinco. Non si ricandidano nella maggioranza invece gli uscenti Vincenzo Moschella, Costantino Pesca e Antonella Gambale. Il primo cittadino ha stretto anche un accordo con il Psi di Ulderico Pacia, Silvano Casillo e Fernando Guanci che candiderebbe l’ex assessore Ulderico Pacia e il partito di Fratelli d’Italia con l’ex assessore Antonio Prezioso o in alternativa la candidatura di Andrea Marena.

Si cerca di chiudere entro questo pomeriggio l’accordo con l’area dei popolari, moderati e riformisti che si riconoscono intorno al progetto politico degli onorevoli Giuseppe De Mita ed Enzo Alaia. I moderati potrebbero essere l’ago della bilancia delle elezioni amministrative e in caso di fumata bianca Giuseppe Spagnuolo incasserebbe la candidatura di ben quattro esponenti moderati: l’assessore alle Attività Produttive Mirko Musto, la consigliera comunale di minoranza Maria Picariello e le new entry Alessandra Landolfi e Ferruccio Solimene.

A sostengo della candidatura a sindaco Paolo Spagnuolo nella civica “Attiva Atripalda” oltre agli uscenti consiglieri comunali d’opposizione Mimmo Landi, che guida la “Mercogliano Servizi”, il consigliere cittadino e provinciale Francesco Mazzariello e Fabiola Scioscia ci saranno gli ex consiglieri comunali Lello Barbarisi, Andrea Montuori e Gianna Parziale, il presidente della Pro Loco Lello Labate, Giusy Pizzano, Maria Fasano, Carmen Trasente, Antonio Guancia, l’ex attivista del M5S Valentina Barile e Luca Imparato del Comitato Alvanite. Chiuso anche un accordo con l’ex vicesindaco Luigi Tuccia, portavoce provinciale dei Verdi Campania.

Infine nella terza lista “Atripalda Bene Comune” certi per ora Chiara Tarantino, Oscar Lui, Antonello Capone, Mario Nappi, Anna Racca, Marydin Mazzarella, Claudio Vecchione, Mary Del Gaudio, Roberto Renzulli, Caterina Mozzillo, Vito Piccirillo, Michele Cirino e Lucio Solimene.