Giro-E, sulle strade della corsa ‘Rosa’ pedala anche il team Eco Evolution Bike

Ci siamo. Dieci ciclisti del team atripaldese Eco Evolution Bike hanno l’opportunita’ di pedalare sulle strade del giro D’Italia. Sabato 14 maggio in occasione della tappa con arrivo a Napoli del giro d’Italia il team Eco Evolution Bike è stata invitata per partecipare alla tappa n° 5 Giro-E. Un giro d’Italia a pedale all’insegna della tecnologia, della mobilità sostenibile ma soprattutto la più bella esperienza in sella consentita a ciclisti non professionisti. Unico evento a tappe riservato alle bici da corsa a pedalata assistita. Il Giro-E è una e-bike exsperience che si svolge sulle strade del giro d’Italia nei giorni dello stesso giro e offre ai partecipanti le emozioni della corsa ‘’Rosa’’: il foglio firma alla partenza, presentazione squadra, la conquista di una delle maglie in palio, la premiazione sul podio dei campioni e una hospitality riservata all’arrivo. Quest’anno il Giro-E è l’edizione più green di sempre. La grande novità è una fiera creata in collaborazione con Ancma ed Eicma che in quattro importanti città sensibilizzerà il pubblico sui temi della mobilità sostenibile e del rispetto dell’ambiente, da sempre pilastri del Giro-E. E quando ci sono in ballo questi temi, in prima fila non poteva che essere partecipe il team atripaldese Eco Evolution Bike che per quando riguarda la mobilità eco sostenibile ne fa’ uno stile di vita. Un’altra di quest’anno è che sono aumentati i team partecipanti che passano da dieci a quindici che sono: Enel X, Enit, Brainvest-Stoneweg, Carglass, CNH New Holland, Fly Cycling Team-CDI, Randstand, Raspini, RCS Sport, Sara Assicurazioni, Toyota, Trenitalia, Valsir (Team1), Valsir (Team2). Il team Eco Evolution Bike parteciperà con il team Valsir tea2 con dieci atleti che sono: le lady Annalisa Albanese e Natasha De Feo, Marco Miele, Pasquale Manna, Alberto Pisani, Pellegrino Tozzi, Marco Rodia, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese, Gerardo Policano e Marco Iaccarino. “Siamo davvero orgogliosi di sostenere uno degli eventi sportivi più prestigiosi e amati del nostro Paese” – ha dichiarato Giuseppe Albanese presidente del team Eco Evolution Bike -. Un evento che, esaltando lo spirito di squadra, rispecchia proprio uno degli elementi sui quali è costruito il nostro successo: la forza delle partnership e il valore di un team interno che punta sempre ai più alti standard di qualità, mettendo in campo tutte le proprie energie in un grande progetto comune”. Entusiasmo alle stelle per gli atleti del team Eco Evolution Bike che si impegneranno al massimo per ben rappresentare la nostra bella verde Irpinia.