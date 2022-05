Amministrative 2022, duello in casa Pd tra i due Spagnuolo con l’outsider Battista

Tre candidati a sindaco, ben due in seno al Pd, e quarantotto aspiranti alla carica di consigliere comunale ai nastri di partenza ad Atripalda. A contendersi la poltrona di primo cittadino sono la civica “Atripalda Futura” del sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo che prova a conquistare il secondo mandato amministrativo, la civica “Attiva Atripalda” guidata dall’ex sindaco Paolo Spagnuolo che cerca la rivincita e infine la terza civica “Atripalda Bene Comune” con la candidata Annunziata Battista. Nessun simbolo di partito ma un duello in un Pd cittadino spaccato come quello provinciale. «Sono molto soddisfatto della composizione della lista che mi onoro di guidare – dichiara il candidato sindaco pd Giuseppe Spagnuolo -. La squadra è la rappresentazione plastica di quelli che sono i principi ispiratori della proposta amministrativa che vogliamo sottoporre al giudizio degli elettori. Ci muoviamo in una condizione di equilibrio perfetto tra esperienza e rinnovamento. Partiamo, come ovvio, da una posizione di continuità rispetto al lavoro svolto negli ultimi cinque anni, ma lo facciamo anche sotto le insegne del rinnovamento rappresentato da nuovi innesti che porteranno, ne sono certo, nuove idee e nuove energie. Tra i nuovi innesti figurano presenze che già si sono distinte in termini di impegno e di conoscenza della nostra Città. Il nostro comune denominatore: impegno e conoscenza della realtà atripaldese. Il nostro approccio è noto: sobrietà e concretezza. Auspico una campagna elettorale corretta, che si fondi sulle idee e sulle proposte e non sulle polemiche. Io la svolgerò così. Ai cittadini di Atripalda il compito di scegliere la proposta che ritengono migliore. L’interesse della Città resta sovrano ed è l’unica stella polare del nostro cammino».

Lo sfida, come cinque anni fa, Paolo Spagnuolo esponente anch’egli del Pd: «Abbiamo presentato la lista con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro, di non aver cercato il consenso a tutti i costi ma di aver creato una condivisione innanzitutto del programma e della visione di Atripalda. Abbiamo lavorato sul programma con incontri da mesi. Non ci sono stati suggeriti i candidati ma sulla condivisione delle cose da fare si è creata una massima sinergia. Una lista che comprende persone di esperienza accompagnate però da tanti candidati che non solo non sono mai stati in consiglio comunale ma sono alla prima candidatura. Abbiamo un’età media relativamente bassa e anche un’età media di servizio in consiglio altrettanto bassa. Questo per dire che non siamo voluti andare sull’usato sicuro, ma abbiamo voluto sfruttare l’entusiasmo, portando in lista la vivacità e la visione più moderna della città dei più giovani e di chi non ha avuto mai esperienze con la pubblica amministrazione e conserva una certa genuinità che secondo me diventa fondamentale. Le idee sono chiare, entusiasmo notevole».

Infine Nunzia Battista: «Atripalda Bene Comune ha incassato il primo grande risultato: una bellissima lista di ottimi candidati che con la loro professionalità e sensibilità danno voce alla cittadinanza. Sono entusiasta, orgogliosa e profondamente commossa di essere riuscita, insieme agli amici del gruppo Abc e ai tanti grandi sostenitori, a realizzare questo ottimo gruppo. Non lo avevano creduto possibile i nostri avversari, avevano bonariamente cercato di dissuaderci e di intimorirci. Non ne sono statti capaci! Siamo in campo a testa altissima, l’unica vera espressione di civicità, non abbiamo etichette e non siamo stranamente mescolati tra partiti incredibilmente distanti. Siamo la perfetta combinazione di esperienza e novità, tradizione e prospettiva, determinazione e delicatezza, sensibilità e senso critico. Siamo liberi e onesti cittadini senza legami e obblighi di nessun tipo, rispettosi delle idee altrui e disposti a confrontarsi fino in fondo sulle questioni che stanno a cuore al nostro paese».