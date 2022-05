Festeggiamenti Santa Rita ad Atripalda: torna la processione dopo due anni di pandemia

Atripalda si prepara a vivere, dopo due anni di pandemia, in maniera collegiale la giornata dedicata alla “sua” Santa custodita nella Chiesa di San Nicola da Tolentino in via Roma.

Torna la processione per le strade della città. Superate le misure di contrasto e contenimento al Covid-19, torna il rito e la celebrazione pubblica della festa religiosa in onore di Santa Rita con la relativa processione e la benedizione delle rose, alla presenza dei tanti devoti.

Il parroco Don Ranieri Picone ha allestito il programma dei festeggiamenti presso la Chiesa di San Nicola, dov’è custodita l’immagine della Santa protettrice dei casi impossibili.

Domenica, alle ore 18.30, sarà celebrata nella piazzetta antistante la Chiesa di San Nicola, la Santa Messa. Seguirà la benedizione delle rose e la processione.