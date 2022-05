Amministrative 2022, la candidata di Abc Nunzia Battista: “Demoliamo insieme questo ingombrante relitto di cattiva politica”

«La metafora della nave Concordia è bellissima! Ma, a dire la verità, credo che calzi più con il nostro pensiero che con quello del sindaco uscente». Replica così la candidata a sindaco della civica “Atripalda bene Comune” Nunzia Battista alla metafora pronunciata dal primo cittadino Giuseppe Spagnuolo. La fascia tricolore, nel ripercorrere i cinque anni al governo della città, aveva dichiarato di aver ereditato «un comune sull’orlo del baratro, una nave Concordia incagliata, arenata dal timone poco saldo» che aveva riportato dopo cinque anni di amministrazione a navigare in mare aperto. Ma la Battista non ci sta e attacca: «Si è vero, un relitto incagliato di fronte ad una splendida costa per anni costretta a rivedere ogni giorno quanto l’errore, la distrazione, la mancanza del senso del dovere del suo stesso capitano era costata e continuava a costare a tutti gli abitanti. Solo quando si è intervenuti drasticamente per demolirla, finalmente le persone hanno potuto rivedere l’orizzonte!».

Da qui l’invito all’elettorato atripaldese: «Demolite insieme a noi questo ingombrante relitto fatto di cattiva politica, pessima capacità amministrativa e presunzione. Riportiamo alla vista di ognuno di noi un limpido e spettacolare orizzonte».