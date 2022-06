‘Sportdays, domenica ‘’Festa del Ciclismo’’ per le strade della città

Ci siamo! ‘’Sportdays’’ 21^ edizione ai blocchi di partenza, oggi pomeriggio alle 17,30 taglio del nastro al Parco Manganelli (ex Santo Spirito) ad Avellino a cura del delegato provinciale del Coni prof Giuseppe Saviano e il presidente Coni Campania dott. Sergio Roncelli oltre ad associazioni sportive e autorità civili, sponsor, forze dell’ordine e appassionati sportivi.

All’interno della cornice di Sportdays, quest’anno, con il contributo del team Eco Evolution Bike viene organizzata la ‘’Festa del Ciclismo’’ con una ciclo turistica che si svolgerà domenica 5 giugno con partenza 9:30 dal parco Manganelli (ex S.Spirito) di Avellino e attraverserà le strade di quattro comuni della provincia: Atripalda, Avellino, Monteforte e Mercogliano. L’iscrizione per partecipare alla cicloturistica è gratuita, casco obbligatorio.

“E’ un evento di grande interesse sportivo, culturale, di aggregazione, di solidarietà, di integrazione e di svago- commenta il dott. Marco Miele – vogliamo tentare di dare un nostro piccolo contributo alla ripartenza con un evento che veda, come sempre, protagoniste le Associazioni sportive, in tutte le sue espressioni, le attività sportive dei diversamente abili, il mondo dell’associazionismo e quanti operano per sostenere una società inclusiva, di aggregazione positiva, ove i valori dello sport siano effettivamente un’opportunità per tutti, al di là di ogni provenienza e credo. Il team Eco Evolution Bike sta raccogliendo eccellenti risultati sul territorio e oltre, partecipando ad iniziative di rilevanza regionale come Sportdays, inoltre, ritrova attraverso il ciclismo , i valori che ispirano la loro visione di mobilità sostenibile che mira alla realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva”.