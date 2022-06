Us Avellino, parte la nuova campagna abbonamenti

Partirà Mercoledì 8 Giugno alle ore 15,00 la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912.

Finchè Vivrò

Dopo “1912” e “Stay With U.S.” Finché Vivrò, slogan estratto da uno dei cori storici del tifo biancoverde, è il nome scelto per la campagna abbonamenti 2022/2023.

Fidelity Card

In continuità con le campagne di fidelizzazione delle ultime due stagioni e grazie alla buona risposta ricevuta partirà la nuova iniziativa “Finché Vivrò”. Come per la scorsa stagione, oltre ad essere necessaria per la sottoscrizione degli abbonamenti, la card avrà anche la funzione dell’ex “tessera del tifoso” e darà la possibilità di usufruire di scontistiche ed iniziative ad hoc.

Il club, come senso di riconoscenza verso coloro i quali negli ultimi due difficili anni hanno mostrato incondizionata fedeltà, ha deciso di regalare la fidelity card “Finché Vivrò” ai 2500 sottoscrittori delle “Stay With U.S.”.

La campagna partirà dalle ore 15 di Mercoledì 8 Giugno sia online al link https://www.ticketone.it/events/sport-56/ che presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e tutti i rivenditori autorizzati in provincia di Avellino.

Abbonamenti

Si ricorda che l’abbonamento dovrà essere caricato, secondo la normativa vigente, sulla Fidelity Card “Finché Vivrò”.

Per coloro i quali non sono in possesso della “Stay With U.S.” sarà possibile sottoscrivere la nuova “Finché Vivrò” al costo di €10,00 a partire da Mercoledì 8 Giugno 2022 alle ore 15.

La vendita degli abbonamenti avverrà in maniera progressiva osservando le seguenti 3 fasi:

Gli abbonamenti ridotti riguarderanno, come si può leggere in tabella, le seguenti categorie:

Over 65 – Nati prima del 31/12/1957 Under 18 – Nati a partire dal 01/01/2004 Under 12 – Nati a partire dal 01/01/2010 Donne

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 12 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2017 avranno libero accesso allo stadio.

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, a partire da mercoledì 8 giugno 2022 e per tutto il mese, dal lunedì al venerdì osserverà i seguenti orari di apertura:

Mattina: dalle ore 09,30 alle ore 13,00

dalle ore 09,30 alle ore 13,00 Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Si ricorda a tutti coloro i quali si recheranno in biglietteria per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2022/2023 di presentarsi muniti della fidelity card “Stay With U.S”. Per chi seguirà la procedura online ci sarà un’apposita sezione per richiedere la tessera “Finchè Vivrò”.

L’acquisto dell’abbonamento è subordinato alla presa visione e accettazione delle “Condizioni Generali di acquisto”, del “Regolamento d’Uso” dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e del “Codice Etico” (o “Codice di Condotta”), consultabili nella loro versione più aggiornata, sul sito ufficiale all’indirizzo www.usavellino1912.com .

Dichiarazioni di Giovanni D’Agostino

“Dopo aver ufficializzato il nuovo staff tecnico abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa “Finché Vivrò”, raccogliendo la commovente richiesta dei nostri tifosi di ripartire subito con la campagna abbonamenti. Il claim è dedicato a tutti coloro i quali sono stati, sono e saranno al fianco dell’U.S. Avellino 1912 al di là di ogni cosa. La scelta di premiare chi ci ha sempre supportato, di applicare prezzi popolari e di introdurre nuove categorie di ridotti ha l’obiettivo di incentivare e motivare chi ama i colori biancoverdi. Sono sicuro che gradualmente la passione si riaccenderà e grazie al legame indissolubile che ognuno di noi ha con questo club sapremo sentirci fieri e orgogliosi di cantare di nuovo e tutti insieme Forza Lupi, Forza Avellino!”.