Amministrative 2022, la prima a votare ai seggi è stata la candidata a sindaco Nunzia Battista. Foto

Lunghe file ai seggi elettorali nel giorno del voto amministrativo per la scelta del nuovo sindaco e del Consiglio comunale di Atripalda.

La prima a votare ieri mattina tra i candidati a sindaco è stata Nunzia Battista per la lista “Atripalda Bene Comune” che si è recata in bici presso il plesso scolastico di via Adamo. Poi accompagnata dal marito e dai rappresentanti di lista ha votato nella sezione numero 10.