Amministrative 2022, nel giorno dell’insediamento a Palazzo di città del sindaco Paolo Spagnuolo nessun passaggio di consegne

Nel giorno dell’insediamento del neo sindaco Paolo Spagnuolo al Comune di Atripalda nessun passaggio di consegne con l’Amministrazione uscente di Geppino Spagnuolo. Ad attenderlo sul portone d’ingresso di Palazzo di città c’erano solo i dipendenti comunali, i dirigenti di settore, il segretario comunale Beniamino Iorio con la vice segretaria Katia Bocchino e la Polizia Municipale con il comandante Domenico Giannetta. Non c’era lo sconfitto né esponenti della Giunta uscente. Tant’è che, in attesa dell’arrivo della fascia tricolore, il primo cittadino incalzato dalla stampa ha chiarito con un pizzico di amarezza: «Ho ricevuto tantissime telefonate e messaggi di auguri e buon lavoro, ma non quello dell’ex sindaco. Non penso di aver visto male sul telefono. Io ricordo che quando persi nel 2017 lo telefonai. Ma si vede che il garbo e lo stile sono diversi».