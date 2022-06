Amministrative 2022, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo replica sul passaggio di consegne: «non è mai esistito. Ho chiamato tre volte lunedì Paolo ma non mi ha risposto»

«Il passaggio di consegne non è mai esistito. Non funziona come Palazzo Chigi. La volta scorsa quando ho vinto non certo l’ho visto nel giorno dell’insediamento. C’è stata solo una telefonata. Io ho chiamato ben tre volte lunedì, quando il risultato era chiaro, ma lui non mi ha risposto». Non ci sta a passare per uno che fugge dal passaggio di consegne l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo dopo aver letto sul giornale le parole del neo primo cittadino Paolo Spagnuolo nel giorno dell’insediamento al Comune di Atripalda.

Con telefono alla mano tiene a precisare senza polemiche: «l’ho chiamato verso la fine dello spoglio elettorale, quando era ormai chiaro il risultato elettorale. L’ho provato a chiamare ben tre volte e non mi ha risposto. Non ha ritenuto poi di richiamarmi. A questo punto ho pensato che gli auguri li avrei fatti di persona, nella prima occasione utile, come la prima seduta di consiglio comunale. Cosa che poi ho fatto anche con un post su Facebook di ieri sera. La differenza di stile è vero che ci sta, visto che io risposi alla sua chiamata immediatamente nel 2017 mentre lui non ho risposto alle mie tre chiamate né mi ha richiamato dopo».