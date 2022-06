Grande partecipazione di fedeli ad Atripalda alla processione di Sant’Antonio di Padova: prima uscita pubblica per il neo sindaco Paolo Spagnuolo. Foto

Grande partecipazione di fedeli ieri sera alla Santa Messa e alla Processione in onore di Sant’Antonio di Padova ad Atripalda, tornata in città dopo due anni.

Ad officiare il rito religioso, presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, Don Fabio Mauriello coadiuvato da Don Ranieri Picone. La messa ha preceduto l’uscita dalla chiesa madre della statua del Santo, portata a spalla in processione per le strade del centro. E’ stata anche l’occasione per la prima uscita ufficiale del neo sindaco Paolo Spagnuolo con l’Amministrazione comunale. Il primo cittadino non ha però indossato la fascia tricolore, come fece cinque anni fa l’allora neo eletto Geppino Spagnuolo. La indosserà stasera per la processione del Corpus Domini.

Con il neo sindaco il comandante della locale stazione dei Carabinieri David Lombardini, il comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta e il Comitato festa.

Presente anche il sindaco uscente Geppino Spagnuolo accompagnato dai tre consiglieri eletti.