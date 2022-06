Amministrative 2022, il sindaco di Atripalda convoca il Consiglio comunale d’insediamento per lunedì 27 giugno

Il neo sindaco Paolo Spagnuolo, dopo la nomina della Giunta a tempo di record, ha convocato per lunedì 27 giugno il primo Consiglio comunale di Atripalda in cui ci saranno le comunicazioni del primo cittadino riguardo gli eletti, le incompatibilità, la presentazione della Giunta, il giuramento della fascia tricolore e l’elezione della commissione elettorale. In un secondo Consiglio, ad inizio del mese di luglio, invece la presentazione delle linee programmatiche di mandato.