Tanti fedeli domenica sera ad Atripalda per la processione del Corpus Domini. Foto

Tanti fedeli domenica sera alla processione del Corpus Domini ad Atripalda. Le strade del centro si sono riempite di fedeli in occasione della solennità della ricorrenza religiosa guidata dai parroci della chiesa di Sant’Ippolisto Martire don Fabio Mauriello e don Ranieri Picone della Chiesa del Carmine.

È stata la prima uscita ufficiale del neo sindaco Paolo Spagnuolo in fascia tricolore. Con lui tutta la giunta e L’amministrazione eletta. Presente anche il sindaco uscente Geppino Spagnuolo con i tre consiglieri eletti. Così come nella processione del giorno precedente in onore dei festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova era presente tutto il neo Consiglio comunale tranne la neo consigliera d’opposizione Nunzia Battista. Con loro anche il Comandante dei Vigili Giannetta.

Il primo cittadino ha accompagnato con l’ombrello damascato il Sacro Simulacro portato in processione, tra inni e preghiere, dai due parroci.

Il sindaco ha partecipato alla solenne processione facendo da “guardia d’onore” al Santissimo e reggendo il baldacchino sotto il quale era custodito dal parroco l’ostensorio.