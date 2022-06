Amministrative 2022, veleni nel post voto. Il sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo: «Deluso e amareggiato per quella foto di tre consiglieri esultanti»

«Vedere l’impatto di quella foto, di tre consiglieri che festeggiano nel comitato elettorale, mi ha fatto pensare al recupero di un’immagine del 2017. Questa è stata la mia prima sensazione. E’ evidente che non è stata gradita. Per carità ognuno ha le proprie manifestazioni, ma quella foto può essere sintomatica delle priorità che uno aveva nella lista». Ad una settimana dalla sconfitta elettorale alle amministrative, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo critica la foto girata sui social che ritrae i tre consiglieri eletti con lui all’opposizione, l’ex vicesindaco Anna Nazzaro, e gli ex assessori Nancy Palladino e Mirko Musto, che esultano nel comitato elettorale di piazza Umberto mentre nelle sezioni elettorali si stava cristallizzando la netta sconfitta del progetto politico di “Atripalda Futura”.

La fascia tricolore uscente, che non nomina mai i tre, prende le distanze ed è pronto a chiedere chiarimenti.

L’intervista esclusiva è pubblicata sull’edizione de Il Mattino di Avellino