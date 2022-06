Amministrative 2022, riunione d’insediamento del Consiglio comunale di Atripalda: il giuramento del sindaco Paolo Spagnuolo. Foto

«Sono molto emozionato. Il grande consenso raccolto ci fa capire che le aspettative saranno alte e per questo che abbiamo subito iniziato a lavorare alacremente. Spero che i miei compagni di viaggio della lista “Attiva Atripalda” non perdano l’entusiasmo, curiosità di comprendere e l’umiltà di ascoltare dei cittadini e di ascoltare il consiglio comunale tutto. Ai consiglieri più anziani eletti chiedo di prestare la massima collaborazione ai neo eletti. Auguro ai colleghi delle minoranze buon lavoro nel rispetto dei reciproci ruoli, ma le intenzioni sono state già ampiamente manifestate in tal senso, si possa collaborare nell’interesse dell’intera comunità. E’ stata una campagna elettorale leale, degna di una cittadina come Atripalda che ha grande civiltà. Quindi a tutti noi e a tutti voi auguro buon lavoro». Giura così la neo fascia tricolore nel primo Consiglio comunale di Atripalda in un’aula gremita di pubblico. Paolo Spagnuolo comunica anche la composizione della Giunta e del vicesindaco Mimmo Landi con le deleghe assegnate agli assessori Gianna Parziale, Lello Labate, Fabiola Scioscia e Antonio Guancia.