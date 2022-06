Amministrative 2022, il sindaco Paolo Spagnuolo: «Il personale, progettualità dei fondi Pnrr e decoro urbano le priorità»

«Il grande consenso raccolto ci fa capire che le aspettative saranno alte e per questo che abbiamo subito iniziato a lavorare alacremente». Lo ha ribadito nella riunione d’insediamento del Consiglio comunale il sindaco Paolo Spagnuolo. Senza nascondere l’emozione per il giuramento, la fascia tricolore dinanzi al parlamentino cittadino ha illustrato i primi impegni in attesa della discussione delle linee programmatiche di mandato che approderanno a luglio. «Perciò stiamo cercando di lavorare su più fronti, là dove è possibile. Ci stiamo dando una scaletta delle priorità e degli interventi da fare. Sicuramente partiremo dal personale, la pianta organica del Comune è ridotta ai minimi termini. E questo non consente di lavorare sull’ordinario. Pensate poi se volessimo lavorare sullo straordinario e benché mai sulla progettualità dei fondi Pnrr».

Proprio la caccia ai finanziamenti europei sarà la priorità «oggi è la sfida fondamentale di ogni buona amministrazione». Attenzione anche al decoro urbano «bisogna cambiare il piano industriale con Irpiniambiente perché c’è la necessità di adeguare la raccolta porta a porta, che è un po’ datata, adattandola alle nuove esigenze dei cittadini e soprattutto alle nuove tecnologie». E così promette in chiusura «Quindi c’è tanto, tanto da fare».