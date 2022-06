Amministrazione 2022, la consigliera Nunzia Battista: “Collaborazione e dialogo con la maggioranza nell’interesse della città”

Collaborazione e dialogo con la maggioranza nell’interesse della città lo assicura nella seduta d’insediamento del Consiglio comunale di Atripalda il gruppo “Atripalda Bene Comune” con l’eletta Nunzia Battista: «Colgo l’occasione per ringraziare tutti, in particolar modo le persone che ci hanno onorato del loro voto. Voglio ringraziare soprattutto un bellissimo gruppo, quello di “Abc” che ha permesso a me la presenza in questo consiglio comunale. Sarò la voce della nostra lista, delle persone che ci hanno votato e di tutti i cittadini che in qualsiasi momento, in questi cinque anni, riterranno opportuno avere, attraverso il nostro gruppo, uno spazio in consiglio comunale».

Sull’opposizione che sarà la Battista spiega poi: «la minoranza ha il dovere di aprire gli occhi alcune volte anche a chi è nella maggioranza. La nostra sarà un’azione per far innamorare la popolazione di quel progetto che noi vedevamo di Atripalda e che abbiamo presentato in campagna elettorale. Un progetto, che devo dire la verità, ho visto alcune volte che la vostra lista (quella di maggioranza ndr.) ha apprezzato. E questo perché abbiamo una visione bella della città, armonica in cui i cittadini hanno l’opportunità di collaborare, migliorare e di essere ascoltati. Saremo un’opposizione costruttiva, che ci veda però come garanti dei diritti di ogni cittadino. Anche se staremo in gruppo diversi all’opposizione, avremo tutte le possibilità di poter lavorare insieme, sia con i colleghi dell’opposizione che con quelli della maggioranza. Auguro un buon lavoro a tutti».