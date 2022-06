Domani al Comune l’ambasciatrice italiana in Bulgaria Zarra per l’anteprima de “I Luoghi della Musica”

Venerdì 1 Luglio alle ore 19.00 presso Aula Consiliare del Comune di Atripalda sarà conferita la nomina di Socio Onorario dell’Associazione Accademia Int. Arturo Toscanini all’Ambasciatrice italiana in Bulgaria Dott.ssa Giuseppina Zarra, in occasione della anteprima “Aspettando il Festival” XXX Edizione “I Luoghi della Musica” 2022. Venerdì 1 Luglio alle ore 19.00 presso Aula Consiliare del Comune di Atripalda sarà conferita la nomina di Socio Onorario dell’Associazione Accademia Int. Arturo Toscanini all’Ambasciatrice italiana in Bulgaria Dott.ssa Giuseppina Zarra, in occasione della anteprima “Aspettando il Festival” XXX Edizione “I Luoghi della Musica” 2022.

L’ apertura della cerimonia sarà a cura del Presidente dell’Associazione Accademia Int. di Musica Arturo Toscanini M° Antonella De Vinco, seguiranno i saluti del Sindaco della Città di Atripalda Avv. Paolo Spagnuolo, interverranno l’Assessore agli eventi e manifestazioni Gianna Parziale e il Delegato alla Cultura e Turismo Lello Barbarisi e il giornalista Franco Genzale.

Durante la manifestazione sarà proiettato un video contenente immagini delle passate edizioni del Festival I Luoghi della Musica, con gli artisti e le location che lo hanno ospitato.

Sarà poi consegnata la Targa di Socio Onorario dell’Associazione Accademia Int. Arturo Toscanini all’Ambasciatrice italiana in Bulgaria Dott.ssa Giuseppina Zarra per lo straordinario contributo a favore della diffusione culturale in Italia e nel mondo, per l’attenzione mostrata verso le iniziative promosse dall’Associazione Musicale Int. “Arturo Toscanini” in Italia e all’estero, per l’esperienza umana e l’impegno diplomatico in campo internazionale, e quale rappresentante massimo della prestigiosa Ambasciata d’Italia a Sofia.

Seguirà un intervento musicale del giovane flautista Alfonso Bianco. Entusiasta e contenta si esprime Antonella De Vinco: “Sono particolarmente lieta e onorata di conferire la nomina di Socio Onorario dell’Associazione Arturo Toscanini all’Ambasciatrice Giuseppina Zarra, appassionata di musica e sempre pronta ed impeccabile a rappresentare l’Italia all’estero. Amica da molti anni, ho avuto il piacere di seguire Giusy (per gli amici) nel corso della sua brillante e prestigiosa carriera, persona dall’alto profilo umano,di grande cultura e di rara sensibilità.

Spero che possa consolidarsi sempre di più il rapporto di collaborazione tra l’Associazione Toscanini e la Bulgaria, dove la musica classica e l’Opera sono profondamente amate”.