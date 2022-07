Parcheggio coperto villa comunale, flop abbonamenti notturni: arrivano gli sconti per i residenti. Agevolazioni per la sosta anche al personale dell’Istituto comprensivo di Atripalda

La Giunta del sindaco Paolo Spagnuolo approva una delibera che concede agevolazioni per la sosta a pagamento in centro città.

L’esecutivo municipale, dopo aver riscontrato che sono stati sottoscritti soli 7 abbonamenti mensili notturni per l’utilizzo del parcheggio coperto riqualificato della villa comunale “Don Peppe Diana” sui 33 posti disponibili, ha ritenuto necessario, alla luce delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza dopo l’esecuzione dei lavori di automazione dell’area di sosta, di rimodulare il costo dell’abbonamento notturno a 40 euro mensili da corrispondere anticipatamente a Palazzo di città. Tale abbonamento potrà essere sottoscritto da chiunque fino ad esaurimento dei posti disponibili dell’area di sosta interrata di via Manfredi che presenta una cassa continua automatica per il pagamento del ticket, una colonnina d’ingresso e d’uscita con sbarre e quattro telecamere per la lettura, all’ingresso e all’uscita, delle targhe delle auto.

L’esecutivo ha inoltre deciso che il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Piazza Vittorio Veneto, vista la carenza di posti auto all’interno delle aree di pertinenza dell’istituto scolastico, potrà stipulare abbonamenti per la sosta dei propri veicoli nelle zone 1 e 2, fissando la tariffa di abbonamento al costo di 48 euro annuale al pari dei cittadini residenti.