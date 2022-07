Estate atripaldese, buona la prima con il concerto di Eugenio Bennato in piazza Umberto. Foto

Estate atripaldese, buona la prima con il concerto emozionante di Eugenio Bennato in piazza Umberto I ad Atripalda ieri sera. “Grazie per la bellissima serata. Un sincero ringraziamento per la spettacolare performance del video mapping. Un caloroso ringraziamento a Eugenio Bennato ed alla sua compagnia, per aver mandato in subbuglio la viva ed attiva piazza Umberto I. Ringraziamo le forze dell’ordine la misericordia e la protezione civile. Un grande ed immenso ringraziamento a tutti i commercianti della città di Atripalda ed i miei più sinceri omaggi alla città” così scrive l’assessore agli Eventi e al Commercio Gianna Parziale.