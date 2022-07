Lo stop al taglio degli arbusti della Pineta San Gregorio arriva dopo un post critico di “Atripalda Bene Comune”

Lo stop ai tagli di arbusti nel parco pubblico di San Gregorio deciso dall’Amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo arriva dopo un post pubblicato su Facebook da Roberto Renzulli e un blitz in pineta di attivisti della lista “Atripalda Bene Comune” che hanno scattato delle foto. «Ecco cosa è cambiato da Geppino a Paolo. Abc continuerà con impegno a difendere il Parco Pubblico Pineta Sessa. Nonostante l’esposto presentato in Procura (non è successo niente). Nonostante le tante rassicurazioni (hanno continuato a tagliare alberi sani). Nonostante tutto il parco è stato in questi mesi ridotto in polvere da stufa. Tutto ciò con l’indifferenza (circa e sorda complicità) di chi ci doveva tutelare. Presenteremo insieme al nostro consigliere comunale Nunzia Battista una interrogazione in merito in Consiglio comunale, non appena sarà possibile. Chiederemo conto non solo a Geppino, ma anche a Paolo, attuale sindaco, che all’epoca permise con il suo voto e quello dell’intera opposizione il discusso “Piano Forestazione” quello della famosa pagina bianca votata ad occhi chiusi. Con la speranza che la Procura si faccia viva prima che la pineta senza più alberi scivoli a valle fino alle porte del Municipio».