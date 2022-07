Apre il cantiere di sistemazione della fontana monumentale ed artistica di piazza Umberto I ad Atripalda

Ha aperto stamattina il cantiere di sistemazione della fontana monumentale ed artistica di piazza Umberto I ad Atripalda.

Dopo anni di degrado, polemiche politiche e denunce sui social ad annunciarlo è il primo cittadino Paolo Spagnuolo: «Quando il primo pensiero del sindaco, ogni mattina, è spalancare le porte del Comune, fare gioco di squadra con i compagni di viaggio amministratori, proporre e raccogliere idee e progetti, prendere per mano associazioni e commercianti ed accompagnarli tra i vari uffici comunali, alzare il sedere dalla sedia e recarsi spesso presso Irpianiambiente piuttosto che in Regione, non possono che scaturire risultati positivi» scrive la fascia tricolore.

Spagnuolo così comunica che: «ieri mattina, alle 8, l’Amministrazione ha effettuato un sopralluogo con la ditta appaltatrice per fornire gli ultimi dettagli dell’intervento sulle fontane di piazza Umberto I°».