Politiche 2022, il Pd di Avellino propone una rosa di nomi per le candidature: c’è anche il vicesindaco di Atripalda Mimmo Landi

La Direzione Provinciale di Avellino del Partito Democratico, in linea con le indicazioni del segretario nazionale Enrico Letta, condivide la necessità di affrontare la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre con la forza e la determinazione di chi sa di essere dalla parte giusta. Dalla parte dell’Europa, dei diritti, delle proposte che riguardano i lavoratori, le famiglie, della responsabilità per un governo autenticamente Democratico e Progressista.

La necessità di fare una campagna di prossimità, attraverso cui raggiungere il maggior numero di persone, per arginare e sconfiggere le destre ci impone grande attenzione nella indicazione delle candidature.

Radicamento autorevolezza e riconoscibilità, queste le caratteristiche che ci guidano nella indicazione e che hanno ispirato il dibattito.

La Direzione propone le seguenti candidature:

l’uscente Vice Capogruppo, On. Piero De Luca;

l’uscente, On. Umberto Del Basso De Caro;

il consigliere regionale Maurizio Petracca;

Rosetta D’Amelio;

Vincenzo De Luca;

Franco Vittoria;

Vittorio Ciarcia;

Domenico Landi.

Non c’è campagna elettorale in cui l’esito è già scritto prima.

In uno spirito di ritrovata unità, il Partito Democratico della provincia di Avellino saprà fare la differenza.