Presidente del Consiglio comunale: il sindaco Spagnuolo avvia l’iter

«Negli ultimi dieci anni questa commissione è stata convocata pochissimo, questo è un dato oggettivo. Per cui l’invito che faccio al presidente che sarà designato di convocare questa commissione per mettere mano alle modifiche necessarie al regolamento e allo Statuto comunale».

A parlare è il sindaco Paolo Spagnuolo sull’istituzione della commissione affari istituzionali votata all’unanimità dal parlamentino cittadino e che sarà composta oltre dal sindaco da cinque componenti.

«Vogliamo mantenere questo modus operandi affidando la presidenza della commissione consiliare ad un consigliere dell’opposizione – annuncia la fascia tricolore – fermo restando che la commissione deve funzionare visto che negli ultimi dieci anni è stata convocata pochissimo o per nulla e ciò non è dipeso che il presidente fosse un consigliere dell’opposizione. Quindi l’invito a chi sarà designato presidente è a convocarla, altrimenti non si possono bloccare i lavori della commissione. Facciamola funzionare, è una grossa responsabilità del presidente farla funzionare».