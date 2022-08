Ad Atripalda è “Baraonda”: l’Amministrazione ha presentato il cartellone degli eventi estivi

L’Amministrazione Comunale presenta il cartellone degli eventi estivi “Baraonda 2022”. Un programma ricco di manifestazioni musicali, teatrali e sportive, reso possibile anche grazie al contributo di imprenditori locali, associazioni e professionisti dei settori interessati.

«La promozione di tali eventi nasce dalla consapevolezza che gli stessi rappresentino una valida opportunità per accrescere l’attrattività della città – ha dichiarato il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo – in particolare puntiamo alla valorizzazione di vari ambiti come il turismo, lo sport, la cultura e il commercio. Per questo motivo, grazie al coinvolgimento delle associazioni e di adeguate professionalità, abbiamo allestito un cartellone che, certamente, incontrerà il consenso dei cittadini».

«Questi eventi riusciranno a creare importanti occasioni di aggregazione e socialità – ha affermato l’assessore con delega agli Eventi e al Commercio Gianna Parziale – nonché rappresenteranno una reale opportunità per le attività commerciali presenti in città».

comunicato stampa