Opposizione all’attacco della maggioranza: “stop ai veleni post voto”

Il 12 giugno 2022 si sono tenute le elezioni amministrative ad Atripalda, la vittoria è andata alla lista guidata da Paolo Spagnuolo.

Dal 12 giugno sono passati 60 giorni e dal tono che leggiamo in alcuni commenti sotto i post pubblicati sui social sembra invece che la città di Atripalda sia ancora immersa pienamente in una focosa, velenosa e brutta campagna elettorale.

La nostra cultura politica ci suggerisce anzitutto il rispetto e la garanzia di pari diritti a tutti, senza eccezione alcuna e soprattutto libera espressione di pensiero, che ricordiamo essere sale della democrazia.

E per questo ci rivolgiamo anzitutto alla maggioranza comunale e al suo Sindaco affinché riesca attraverso la efficace – evidentemente – campagna di comunicazione quotidiana che sta portando avanti sia sulla carta stampata che sui social, a richiedere al proprio “fans club” di smorzare i toni, di svelenire il confronto e pacificare il contesto; sottraendosi magari, nel rafforzare, (attraverso affermazioni scomposte, pure pubblicate sui social, da parte di alcuni membri della Giunta Municipale) come maggioranza di governo, il clima di esasperazione che stiamo registrando in questi giorni.

Il governo di una Città deve essere il governo di tutti e tutti devono essere rappresentanti e tutelati allo stesso modo.

Il Governo di una Città ha il DOVERE di praticare RISPETTO ed EDUCAZIONE verso tutta la comunità.

Allo stesso tempo, ci rivolgiamo alla cittadinanza atripaldese indistintamente, invitandola al rispetto anzitutto della democrazia e a dimostrarsi civile e all’altezza della storia che la caratterizza.

Atripalda è una cittadina di persone perbene e accoglienti. Chiudiamo questa lunga campagna elettorale e torniamo ad un clima di serenità e collaborazione!

I Consiglieri Comunali

Mirko Musto

Anna Nazzaro

Nancy Palladino